Германия хочет финансировать ядерный потенциал Франции и Великобритании

Германия рассматривает новые способы участия в укреплении ядерного укрепления Европы на фоне дискуссий о будущей роли США в безопасности континента. Берлин не планирует создавать собственный ядерный арсенал, изучая возможность более тесного сотрудничества с Великобританией и Францией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

По данным издания, Берлин заинтересован в наращивании возможностей европейских ядерных держав.

"Мы очень заинтересованы в том, чтобы существующие ядерные государства в Европе расширили свои возможности", – сказал источник.

В переговорах принимают участие Лондон, Берлин и Париж. Германия рассматривает несколько вариантов поддержки – от финансовых взносов в британские ядерные силы до обычной военной помощи для защиты соответствующей инфраструктуры.

Немецкие Patriot могут защищать британскую ядерную базу

Среди конкретных обсуждаемых вариантов The Telegraph называет возможное развертывание немецких систем ПВО Patriot на важных британских ядерных объектах.

В частности, речь идет о базе HMNB Clyde в Фаслейне в Шотландии. Там базируются британские атомные подлодки с баллистическими ракетами.

По словам источника издания в британской оборонной сфере, вклад в защиту Фаслейна может быть более реалистичным, чем непосредственное участие Германии в строительстве британских атомных подлодок.

"Способность внести вклад в оборону Фаслейна более убедительна, вероятна и целесообразна", - заявил собеседник.

Берлин также изучает промышленное сотрудничество

В то же время немецкие чиновники рассматривали возможность привлечения промышленной базы страны к будущим британским программам, связанным с подлодками, ракетами или обогащением урана.

При этом британская сторона сомневается в том, владеет ли немецкая промышленность достаточным специализированным опытом для значительного участия в строительстве и обслуживании британского флота атомных подлодок.

Великобритания сейчас заменяет четыре подлодки класса "Вангард" на четыре субмарины класса "Дредноут". Новые лодки будут нести баллистические ракеты Trident II D5 и обеспечить британскую систему непрерывного ядерного сдерживания на море.

Лондон также разрабатывает ядерную боеголовку "Астрая" в рамках программы, связанной с американской W93.

Британский ядерный потенциал все еще связан с США

Несмотря на то, что решения о применении британского ядерного оружия остаются суверенным правом Лондона, некоторые важные элементы программы зависят от сотрудничества с Соединенными Штатами.

В частности, ракеты Trident производятся в США и обслуживаются на американских объектах в Кингс-Бэй, штат Джорджия. Разработка британских и американских ядерных боеголовок тоже остается тесно связанной.

Именно эта зависимость, по данным The Telegraph, является одним из обсуждаемых в Берлине вопросов.

"Существуют размышления и обсуждения того, как существующие ядерные возможности, такие как Trident, могут играть большую роль в обороне Европы и в более глубоком сотрудничестве между европейскими странами", – заявил источник издания в сфере безопасности.

Германия ведет переговоры и с Францией

Берлин параллельно пытается вести переговоры с Францией. Французские ядерные силы остаются под полным государственным контролем и включают подводные и воздушные составляющие.

Париж уже начал более широкие консультации с европейскими партнерами о возможной роли французского ядерного потенциала в обеспечении безопасности Европы.