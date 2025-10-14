В Польше заявили, что больше не могут бесконечно принимать украинских беженцев

Польша больше не может бесконечно принимать украинских беженцев. Варшава должна сосредоточиться на инкультурации и адаптации тех украинцев, которые уже проживают в стране.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил руководитель президентского Бюро международной политики Польши Марцин Пшидач в эфире RMF24.

Польша больше не может бесконечно принимать украинских беженцев. Варшава должна сосредоточиться на инкультурации и адаптации тех украинцев, которые уже проживают в Польше.

Сейчас в Польше находятся около 1,5 миллиона граждан Украины, однако за последние пять лет польское гражданство получили лишь 26 тысяч человек. Пшидач отметил, что чрезмерное количество новоприбывших может превысить возможности страны по интеграции мигрантов.

В частности, он считает, что в Польше уже образуются отдельные районы мигрантов.

"Когда масштаб превышает возможности инкультурации, начинаются проблемы. Мы не хотим таких проблем в Польше. Думаю, мы уже на грани - больше принимать не можем", - отметил представитель администрации президента.