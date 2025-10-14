ua en ru
Вт, 14 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Польше заявили, что больше не могут бесконечно принимать украинских беженцев

Польша, Вторник 14 октября 2025 14:08
UA EN RU
В Польше заявили, что больше не могут бесконечно принимать украинских беженцев Фото: руководитель президентского Бюро международной политики Польши Марцин Пшидач (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Польша больше не может бесконечно принимать украинских беженцев. Варшава должна сосредоточиться на инкультурации и адаптации тех украинцев, которые уже проживают в стране.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил руководитель президентского Бюро международной политики Польши Марцин Пшидач в эфире RMF24.

Польша больше не может бесконечно принимать украинских беженцев. Варшава должна сосредоточиться на инкультурации и адаптации тех украинцев, которые уже проживают в Польше.

Сейчас в Польше находятся около 1,5 миллиона граждан Украины, однако за последние пять лет польское гражданство получили лишь 26 тысяч человек. Пшидач отметил, что чрезмерное количество новоприбывших может превысить возможности страны по интеграции мигрантов.

В частности, он считает, что в Польше уже образуются отдельные районы мигрантов.

"Когда масштаб превышает возможности инкультурации, начинаются проблемы. Мы не хотим таких проблем в Польше. Думаю, мы уже на грани - больше принимать не можем", - отметил представитель администрации президента.

Ранее мы писали о том, что в Польше приняли законопроект об изменениях в закон о спецпомощи украинцам. Предусмотрен ряд новаций по временной защите наших граждан, которые могут существенно повлиять на порядок пребывания и социальные гарантии беженцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Беженцы
Новости
США могут передать Украине лишь до 50 ракет Tomahawk, - FT
США могут передать Украине лишь до 50 ракет Tomahawk, - FT
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит