ua en ru
Вт, 14 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У Польщі заявили, що більше не можуть нескінченно приймати українських біженців

Польща, Вівторок 14 жовтня 2025 14:08
UA EN RU
У Польщі заявили, що більше не можуть нескінченно приймати українських біженців Фото: керівник президентського Бюро міжнародної політики Польщі Марцін Пшидач (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Польща більше не може нескінченно приймати українських біженців. Варшава має зосередитися на інкультурації та адаптації тих українців, які вже проживають у країні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив керівник президентського Бюро міжнародної політики Польщі Марцін Пшидач в ефірі RMF24.

Польща більше не може нескінченно приймати українських біженців. Варшава має зосередитися на інкультурації та адаптації тих українців, які вже проживають у Польщі.

Нині в Польщі перебувають близько 1,5 мільйона громадян України, проте за останні п’ять років польське громадянство отримали лише 26 тисяч осіб. Пшидач наголосив, що надмірна кількість новоприбулих може перевищити можливості країни з інтеграції мігрантів.

Зокрема, він вважає, що у Польщі вже утворюються окремі райони мігрантів.

"Коли масштаб перевищує можливості інкультурації, починаються проблеми. Ми не хочемо таких проблем у Польщі. Думаю, ми вже на межі - більше приймати не можемо", - зазначив представник адміністрації президента.

Раніше ми писали про те, що у Польщі ухвалили законопроект про зміни до закону про спецдопомогу українцям. Передбачено низку новацій щодо тимчасового захисту наших громадян, що можуть істотно вплинути на порядок перебування та соціальні гарантії біженців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Біженці
Новини
США можуть передати Україні лише до 50 ракет Tomahawk, - FT
США можуть передати Україні лише до 50 ракет Tomahawk, - FT
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить