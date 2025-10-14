У Польщі заявили, що більше не можуть нескінченно приймати українських біженців

Польща більше не може нескінченно приймати українських біженців. Варшава має зосередитися на інкультурації та адаптації тих українців, які вже проживають у країні.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив керівник президентського Бюро міжнародної політики Польщі Марцін Пшидач в ефірі RMF24.

Нині в Польщі перебувають близько 1,5 мільйона громадян України, проте за останні п’ять років польське громадянство отримали лише 26 тисяч осіб. Пшидач наголосив, що надмірна кількість новоприбулих може перевищити можливості країни з інтеграції мігрантів.

Зокрема, він вважає, що у Польщі вже утворюються окремі райони мігрантів.

"Коли масштаб перевищує можливості інкультурації, починаються проблеми. Ми не хочемо таких проблем у Польщі. Думаю, ми вже на межі - більше приймати не можемо", - зазначив представник адміністрації президента.