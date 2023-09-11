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Польша утвердила соглашение о покупке почти полтысячи систем HIMARS

Фото: Польша утвердила соглашение о покупке почти полтысячи систем HIMARS (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Польша покупает у Соединенных Штатов Америки 486 единиц реактивных систем залпового огня HIMARS. Правительство уже утвердило соответствующее соглашение.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF 24.

По его словам, поставки американских РСЗО начнутся в конце 2025 года. Министр отметил, что именно такое количество установок нужно Польше для того, чтобы сдерживать агрессора. 

"Вместе с 18 пусковыми установками, заказанными в 2019 году - один дивизион, польская армия будет иметь более 500 пусковых установок HIMARS в 28 дивизонах", - добавил Блащак. 

Он уточнил, что HIMARS будет сложно адаптировать и интегрировать с польскими системами. Этот процесс продлится в течение двух лет после поставок РСЗО. 

Оборонные закупки Польши

Напомним, Польша последнее время активно покупает различную военную технику для того, чтобы укрепить оборону страны. 

В частности, она заказала у США танки Abrams и реактивные системы залпового огня HIMARS. 

Как отмечало издание The Telegraph еще в мае, Польша хочет построить самую большую сухопутную армию в Европе на фоне угрозы со стороны России. 

 

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