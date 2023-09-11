Польща затвердила угоду про покупку майже півтисячі систем HIMARS

Польща купує у Сполучених Штатів Америки 486 одиниць реактивних систем залпового вогню HIMARS. Уряд уже затвердив відповідну угоду.
Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF 24.
За його словами, постачання американських РСЗВ розпочнуться наприкінці 2025 року. Міністр зазначив, що саме така кількість установок потрібна Польщі для того, щоб стримувати агресора.
"Разом з 18 пусковими установками, замовленими у 2019 році - один дивізіон, польська армія матиме понад 500 пускових установок HIMARS у 28 дивізонах", - додав Блащак.
Він уточнив, що HIMARS буде складно адаптувати та інтегрувати з польськими системами. Цей процес триватиме протягом двох років після постачання РСЗВ.
Нагадаємо, Польща останнім часом активно купує різну військову техніку для того, щоб зміцнити оборону країни.
Зокрема, вона замовила у США танки Abrams та реактивні системи залпового вогню HIMARS.
Як зазначало видання The Telegraph ще у травні, Польща хоче збудувати найбільшу сухопутну армію в Європі на тлі загрози з боку Росії.
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