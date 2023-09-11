Польща затвердила угоду про покупку майже півтисячі систем HIMARS

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF 24 .

За його словами, постачання американських РСЗВ розпочнуться наприкінці 2025 року. Міністр зазначив, що саме така кількість установок потрібна Польщі для того, щоб стримувати агресора.

"Разом з 18 пусковими установками, замовленими у 2019 році - один дивізіон, польська армія матиме понад 500 пускових установок HIMARS у 28 дивізонах", - додав Блащак.

Він уточнив, що HIMARS буде складно адаптувати та інтегрувати з польськими системами. Цей процес триватиме протягом двох років після постачання РСЗВ.

Оборонні закупівлі Польщі

Нагадаємо, Польща останнім часом активно купує різну військову техніку для того, щоб зміцнити оборону країни.

Зокрема, вона замовила у США танки Abrams та реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Як зазначало видання The Telegraph ще у травні, Польща хоче збудувати найбільшу сухопутну армію в Європі на тлі загрози з боку Росії.