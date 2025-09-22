Польша задержала и депортировала пятерых украинцев: в чем причина

В минувший уикенд польские пограничники задержали шестерых украинцев, пятерых из которых уже депортировали в Украину. Еще один человек был помещен в охраняемый центр для иностранцев до вынесения решения.

Причиной задержания и последующей депортации украинцев стало нарушение ими польского законодательства, что представляло "реальную угрозу для безопасности и общественного порядка в Польше". Мужчин принудительно вернули в Украину из Згожельца, Горзово-Велькопольского, Познани-Лавицы и Вроцлава-Страховица.

Пятерых украинцев в сопровождении сотрудников пограничной службы доставили к польско-украинской границе, где их передали местным службам.

Всего с начала 2025 года сотрудники Надоржанского отделения пограничной службы задержали и обязали немедленно вернуться в страны происхождения 300 иностранцев, среди которых были преимущественно граждане Украины, а также Грузии и Молдовы.

Среди нарушений, которые совершили иностранцы на территории Польши, было управление авто в состоянии алкогольного опьянения, совершение налоговых преступлений, мошенничества и вымогательства, краж, уничтожение имущества, преследование и психологическое или физическое насилие. Нарушители также получили многолетние запреты на повторный въезд в страны Шенгенской зоны.