Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Польша задержала и депортировала пятерых украинцев: в чем причина

Иллюстративное фото: украинцев депортируют из Польши за нарушение законодательства (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В период с 19 по 20 сентября в Польше задержали и депортировали пятерых украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Надоржанского отделения пограничной службы страны.

В минувший уикенд польские пограничники задержали шестерых украинцев, пятерых из которых уже депортировали в Украину. Еще один человек был помещен в охраняемый центр для иностранцев до вынесения решения.

Причиной задержания и последующей депортации украинцев стало нарушение ими польского законодательства, что представляло "реальную угрозу для безопасности и общественного порядка в Польше". Мужчин принудительно вернули в Украину из Згожельца, Горзово-Велькопольского, Познани-Лавицы и Вроцлава-Страховица.

Пятерых украинцев в сопровождении сотрудников пограничной службы доставили к польско-украинской границе, где их передали местным службам.

Всего с начала 2025 года сотрудники Надоржанского отделения пограничной службы задержали и обязали немедленно вернуться в страны происхождения 300 иностранцев, среди которых были преимущественно граждане Украины, а также Грузии и Молдовы.

Среди нарушений, которые совершили иностранцы на территории Польши, было управление авто в состоянии алкогольного опьянения, совершение налоговых преступлений, мошенничества и вымогательства, краж, уничтожение имущества, преследование и психологическое или физическое насилие. Нарушители также получили многолетние запреты на повторный въезд в страны Шенгенской зоны.

 

Напомним, польские власти приняли решение о депортации украинца за запуск дрона над правительственными объектами. 21-летний украинец управлял беспилотником в районе Бельведерского дворца и рядом расположенных государственных зданий.

Кроме того, Польша начала депортировать тысячи иностранцев, среди которых есть и граждане Украины. С начала текущего года более 1100 человек уже принудительно покинули страну. Всего в реестре нежелательных лиц фигурирует 31 000 иностранцев.

Польша