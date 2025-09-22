Польща затримала і депортувала п'ятьох українців: в чому причина

Минулого вікенду польські прикордонники затримали шістьох українців, п'ятьох з яких вже депортували в Україну. Ще одну особу було поміщено до охоронюваного центру для іноземців до винесення рішення.

Причиною затримання і подальшої депортації українців стало порушення ними польського законодавства, що становило "реальну загрозу для безпеки та громадського порядку в Польщі". Чоловіків примусово повернули в Україну із Згожельця, Горзово-Велькопольського, Познані-Лавіці та Вроцлава-Страховіца.

П'ятьох українців у супроводі співробітників прикордонної служби доставили до польсько-українського кордону, де їх передали місцевим службам.

Загалом з початку 2025 року співробітники Надоржанського відділення прикордонної служби затримали і зобов'язали негайно повернутися до країн походження 300 іноземців, серед яких були переважно громадяни України, а також Грузії та Молдови.

Серед порушень, які скоїли іноземці на території Польщі, було керування авто в стані алкогольного сп'яніння, скоєння податкових злочинів, шахрайства та вимагання, крадіжок, знищення майна, переслідування та психологічне або фізичне насильство. Порушники також отримали багаторічні заборони на повторний в'їзд до країн Шенгенської зони.