Польща затримала і депортувала п'ятьох українців: в чому причина

У період з 19 по 20 вересня в Польщі затримали і депортували п'ятьох українців.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву Надоржанського відділення прикордонної служби країни.
Минулого вікенду польські прикордонники затримали шістьох українців, п'ятьох з яких вже депортували в Україну. Ще одну особу було поміщено до охоронюваного центру для іноземців до винесення рішення.
Причиною затримання і подальшої депортації українців стало порушення ними польського законодавства, що становило "реальну загрозу для безпеки та громадського порядку в Польщі". Чоловіків примусово повернули в Україну із Згожельця, Горзово-Велькопольського, Познані-Лавіці та Вроцлава-Страховіца.
П'ятьох українців у супроводі співробітників прикордонної служби доставили до польсько-українського кордону, де їх передали місцевим службам.
Загалом з початку 2025 року співробітники Надоржанського відділення прикордонної служби затримали і зобов'язали негайно повернутися до країн походження 300 іноземців, серед яких були переважно громадяни України, а також Грузії та Молдови.
Серед порушень, які скоїли іноземці на території Польщі, було керування авто в стані алкогольного сп'яніння, скоєння податкових злочинів, шахрайства та вимагання, крадіжок, знищення майна, переслідування та психологічне або фізичне насильство. Порушники також отримали багаторічні заборони на повторний в'їзд до країн Шенгенської зони.
Нагадаємо, польська влада ухвалила рішення про депортацію українця за запуск дрона над урядовими об'єктами. 21-річний українець керував безпілотником у районі Бельведерського палацу і поруч розташованих державних будівель.
Крім того, Польща почала депортувати тисячі іноземців, серед яких є й громадяни України. З початку поточного року понад 1100 осіб вже примусово залишили країну. Загалом у реєстрі небажаних осіб фігурує 31 000 іноземців.