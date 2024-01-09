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Польша задержала белорусскую шпионку

Польша, Вторник 09 января 2024 11:43
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Польша задержала белорусскую шпионку Фото: Польша задержала шпионку из Беларуси (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Польша задержала белоруску по подозрению в шпионаже и предоставлении белорусским службам безопасности информации о диаспоре в Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Польша, являющаяся центром западных военных поставок на Украину, заявляет, что стала главной целью российских шпионов, обвиняя Москву и ее союзника Беларусь в попытках дестабилизировать ситуацию.

"20 декабря 2023 года сотрудниками органов внутренней безопасности задержана гражданка Республики Беларусь по подозрению в шпионаже в пользу белорусской спецслужбы - Комитета государственной безопасности Республики Беларусь", - говорится в сообщении Агентства внутренней безопасности Польши.

По данным агентства, на протяжении нескольких месяцев белоруска предоставляла КГБ информацию о членах белорусской диаспоры, а также организациях, объединяющих белорусов и поляков белорусской национальности.

Женщине предъявили обвинение и поместили под стражу на три месяца.

Шпионы в Польше

Ранее The Washington Post сообщало, что Россия при помощи интернета вербует шпионов в Польше. Таким образом страна-агрессор пытается отследить поставки оружия в Украину и нарушить их.

В ноябре в Польше предъявили обвинения 16 лицам из шпионской сети, которая работала на российские спецслужбы. Группировка действовала в различных польских городах с января по март 2023 года.

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