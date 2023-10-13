Польша запустила электронную систему охраны границы с РФ

Президент подчеркнул, что новый барьер будет еще одной системой, которая призвана защитить Польшу. На этот раз речь идет о границе с РФ.

"Никому не нужно рассказывать, насколько за последние годы вырос масштаб угроз. Здесь, на этой границе, нет такой практики, как на белорусской границе, где мы уже более двух лет постоянно наблюдаем, как белорусские службы выталкивают этих мигрантов к нашей границе", - сказал Дуда.

Россия недружественна к Польше

Он подчеркнул, что в Беларуси это делается по согласованию с властями России.

"В связи с тем, что Россия является агрессором в Украине и что она недружественна в отношении Польши сегодня, мы можем ожидать от России практически любых действий", - добавил Дуда.

Он добавил, что создание системы наблюдения за границей и поддержки функционирования Пограничной службы в последнее время является одним из приоритетов. По его словам, барьер на польско-российской границе состоит из 2 тысяч столбов и почти 3 тысяч камер, работающих в различных системах.

"Это действительно отличная система", - сказал он.

Отношение Польши к РФ

Сегодня стало известно, что Агентство внутренней безопасности и Служба военной контрразведки Польши в течение 2016-2023 годов задержали 46 подозреваемых в сотрудничестве с российской или белорусской разведкой.

Польша также предоставила Германии доказательства причастности россиян к взрыву на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", но немецкие власти скептически относятся к этой информации.

Недавно Польша решила забрать у российского "Газпрома" часть газопровода "Ямал-Европа".