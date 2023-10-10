ua en ru
Вт, 10 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Польша решила забрать у российского "Газпрома" долю газопровода "Ямал-Европа"

Польша, Вторник 10 октября 2023 21:40
UA EN RU
Польша решила забрать у российского "Газпрома" долю газопровода "Ямал-Европа" Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Польша сегодня, 10 октября, решила забрать у российского "Газпрома" долю газопровода "Ямал-Европа".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу польского нефтяного концерна Orlen Даниеля Обайтека.

Отмечается, что АО "ЕвРоПол ГАЗ" после того, как решение станет окончательным, станет владельцем акций, ранее принадлежавших ПАО "Газпром".

Сейчас решение остается за Министерством развития и технологий Польши. По словам Обайтека, группа Orlen возьмет под контроль часть газопровода "Ямал-Европа".

"В течение десятилетий Польша зависела от поставок природного газа из России - 10 лет назад на ее долю приходилось примерно 80% импорта этого сырья", - сказал он.

Он также добавил, что с 2022 года они полностью независимы от газа из России. А сегодняшнее решение является шагом к восстановлению полного контроля польских предприятий над стратегической газовой инфраструктурой страны.

Что этому предшествовало

Еще прошлой весной прокачка газа по трубопроводу "Ямал-Европа" упала до нуля.

В октябре прошлого года Польша рассматривала возможность введения временного управления в компанию, где "Газпрому" принадлежит почти половина акций. Компания является владельцем польского участка газопровода "Ямал-Европа".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Газпром Российская Федерация Польша
NEWS
Россияне пошли в наступление? В ВСУ рассказали, что происходит на восточном фронте
Россияне пошли в наступление? В ВСУ рассказали, что происходит на восточном фронте
DAILY
Убедит ли Россия Иран передать ей баллистические ракеты и сможет ли украинская ПВО их сбивать
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Убедит ли Россия Иран передать ей баллистические ракеты и сможет ли украинская ПВО их сбивать