Польша решила забрать у российского "Газпрома" долю газопровода "Ямал-Европа"
Польша сегодня, 10 октября, решила забрать у российского "Газпрома" долю газопровода "Ямал-Европа".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу польского нефтяного концерна Orlen Даниеля Обайтека.
Отмечается, что АО "ЕвРоПол ГАЗ" после того, как решение станет окончательным, станет владельцем акций, ранее принадлежавших ПАО "Газпром".
Сейчас решение остается за Министерством развития и технологий Польши. По словам Обайтека, группа Orlen возьмет под контроль часть газопровода "Ямал-Европа".
"В течение десятилетий Польша зависела от поставок природного газа из России - 10 лет назад на ее долю приходилось примерно 80% импорта этого сырья", - сказал он.
Он также добавил, что с 2022 года они полностью независимы от газа из России. А сегодняшнее решение является шагом к восстановлению полного контроля польских предприятий над стратегической газовой инфраструктурой страны.
Что этому предшествовало
Еще прошлой весной прокачка газа по трубопроводу "Ямал-Европа" упала до нуля.
В октябре прошлого года Польша рассматривала возможность введения временного управления в компанию, где "Газпрому" принадлежит почти половина акций. Компания является владельцем польского участка газопровода "Ямал-Европа".
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