ua en ru
Вт, 10 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Польша предоставила Германии доказательства причастности РФ к подрыву "Северных потоков", - СМИ

Вторник 10 октября 2023 10:29
UA EN RU
Польша предоставила Германии доказательства причастности РФ к подрыву "Северных потоков", - СМИ Фото: Польша предоставила Германии доказательства причастности РФ к подрыву "Северных потоков" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Польша предоставила Германии доказательства причастности россиян к взрыву на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", но немецкие власти скептически относятся к этой информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zeit.

Как сообщается, недавно польские спецслужбы направили Германии информацию, что Польша идентифицировала часть экипажа яхты "Андромеда", которая была в зоне инцидента.

По их данным, речь идет о нескольких мужчинах, которые находились на яхте некоторое время и, как утверждается, имели российское гражданство.

Издание отмечает, что именно "Андромеда" сыграла решающую роль в атаке на "Северные потоки" 26 сентября 2022 года.

По данным Гданьской прокуратуры, 19 сентября того же года польская пограничная служба проверила экипаж "Андромеды" во время остановки яхты в польском городе Колобжег и записала личные данные членов экипажа.

Сообщается, что мужчины предъявили болгарские документы, очевидно, поддельные, говорится в сообщении прокуратуры. Один из мужчин - вероятно, капитан яхты - представился "Михаилом Поповым".

Польская разведка считает, что ей известны настоящие лица этих людей и предполагает, что некоторые из них могут быть связаны с российской военной разведкой.

Как сообщает издание, в немецком правительстве и следственных кругах относятся к этим сообщениям скептически и считают возможным отвлекающий маневр со стороны Варшавы.

В Польше продолжается предвыборная кампания, объясняет издание, и польское правительство с самого начала публично подозревало Россию в совершении преступления.

"Не исключено, что польские власти подчеркивают российский след, чтобы отвлечь внимание от Украины", - отмечает издание.

Утечка на "Северных потоках"

Напомним, в сентябре 2022 года на нескольких нитях "Северных потоков" началась утечка газа. Позже разные эксперты пришли к выводу, что к такой ситуации привели взрывы.

Одной из версий является причастность России к утечке. Страна-агрессор могла пойти на такой шаг, чтобы не платить неустойки по контракту.

Также в СМИ недавно появлялась информация о якобы причастности Украины. Президент Владимир Зеленский уже опроверг подобные слухи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Российская Федерация Северный поток
NEWS
Игнат назвал приоритетные цели воздушных ударов РФ по Украине
Игнат назвал приоритетные цели воздушных ударов РФ по Украине
DAILY
Убедит ли Россия Иран передать ей баллистические ракеты и сможет ли украинская ПВО их сбивать
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Убедит ли Россия Иран передать ей баллистические ракеты и сможет ли украинская ПВО их сбивать