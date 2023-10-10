Польша предоставила Германии доказательства причастности РФ к подрыву "Северных потоков", - СМИ

Польша предоставила Германии доказательства причастности россиян к взрыву на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", но немецкие власти скептически относятся к этой информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zeit .

Как сообщается, недавно польские спецслужбы направили Германии информацию, что Польша идентифицировала часть экипажа яхты "Андромеда", которая была в зоне инцидента.

По их данным, речь идет о нескольких мужчинах, которые находились на яхте некоторое время и, как утверждается, имели российское гражданство.

Издание отмечает, что именно "Андромеда" сыграла решающую роль в атаке на "Северные потоки" 26 сентября 2022 года.

По данным Гданьской прокуратуры, 19 сентября того же года польская пограничная служба проверила экипаж "Андромеды" во время остановки яхты в польском городе Колобжег и записала личные данные членов экипажа.

Сообщается, что мужчины предъявили болгарские документы, очевидно, поддельные, говорится в сообщении прокуратуры. Один из мужчин - вероятно, капитан яхты - представился "Михаилом Поповым".

Польская разведка считает, что ей известны настоящие лица этих людей и предполагает, что некоторые из них могут быть связаны с российской военной разведкой.

Как сообщает издание, в немецком правительстве и следственных кругах относятся к этим сообщениям скептически и считают возможным отвлекающий маневр со стороны Варшавы.

В Польше продолжается предвыборная кампания, объясняет издание, и польское правительство с самого начала публично подозревало Россию в совершении преступления.

"Не исключено, что польские власти подчеркивают российский след, чтобы отвлечь внимание от Украины", - отмечает издание.

Утечка на "Северных потоках"

Напомним, в сентябре 2022 года на нескольких нитях "Северных потоков" началась утечка газа. Позже разные эксперты пришли к выводу, что к такой ситуации привели взрывы.

Одной из версий является причастность России к утечке. Страна-агрессор могла пойти на такой шаг, чтобы не платить неустойки по контракту.

Также в СМИ недавно появлялась информация о якобы причастности Украины. Президент Владимир Зеленский уже опроверг подобные слухи.