Польша вводит почти максимальный "уровень тревоги" на части железных дорог

Власти Польши решили повысить уровень тревоги для отдельных железнодорожных путей. Это связано с угрозой новых терактов.
Об этом заявил премьер Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Interia.
По словам главы польского правительства, руководитель Агентства внутренней безопасности и министр внутренних дел инициировали введение третьего уровня тревоги CHARLIE на отдельных железнодорожных путях.
Туск уточнил, что в остальной части страны будет действовать второй уровень тревоги, как это и было ранее.
"Сегодня я издам соответствующее распоряжение по этому вопросу, основываясь на законах о террористической деятельности", - отметил премьер.
Стоит заметить, что уровень тревоги CHARLIE-CRP (третий из четырех) - это официальная степень антитеррористической угрозы в Польше, введенная законом "О антитеррористических действиях" от 10 июня 2016 года.
Что означает CHARLIE на практике:
Напомним, вчера, 17 ноября, стало известно, что в Польше обнаружили поврежденный участок железнодорожного пути, который ведет к границе с Украиной.
Польские власти заявили о том, что железную дорогу была повреждена в результате подрыва.
Позже стало известно о новых случаях диверсии на железнодорожной линии "Варшава-Люблин".