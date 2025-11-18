UA

Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Польща запроваджує майже максимальний "рівень тривоги" на частині залізниць

Фото: Дональд Туск, прем'єр Польщі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада Польщі вирішила підвищити рівень тривоги для окремих залізничних шляхів. Це пов'язано із загрозою нових терактів.

Про це заявив прем'єр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Interia.

За словами глави польського уряду, керівник Агентства внутрішньої безпеки і міністр внутрішніх справ ініціювали введення третього рівня тривоги CHARLIE на окремих залізничних коліях.

Туск уточнив, що в решті частини країни діятиме другий рівень тривоги, як це і було раніше.

"Сьогодні я видам відповідне розпорядження з цього питання, ґрунтуючись на законах про терористичну діяльність", - зазначив прем'єр.

Варто зауважити, що рівень тривоги CHARLIE-CRP (третій із чотирьох) - це офіційний ступінь антитерористичної загрози в Польщі, запроваджений законом "Про антитерористичні дії" від 10 червня 2016 року.

Що означає CHARLIE на практиці:

  • посилення охорони критичної інфраструктури (в даному випадку - конкретних залізничних ліній);
  • збільшення кількості патрулів поліції, військової жандармерії та Агентства внутрішньої безпеки (ABW);
  • можливі додаткові перевірки пасажирів і багажу на вокзалах і в поїздах;
  • контроль військових об'єктів, аеропортів, електростанцій та інших стратегічних точок;
  • розгортання спецпідрозділів у режим підвищеної готовності.

Диверсії в Польщі

Нагадаємо, вчора, 17 листопада, стало відомо, що в Польщі виявили пошкоджену ділянку залізничної колії, яка веде до кордону з Україною.

Польська влада заявила про те, що залізницю було пошкоджено внаслідок підриву.

Пізніше стало відомо про нові випадки диверсії на залізничній лінії "Варшава-Люблін".

