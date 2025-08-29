Польща запланувала рекордний військовий бюджет: скільки виділять на оборону
Уряд Польщі у 2026 році планує витратити на оборону близько 54,75 млрд доларів, що становитиме 4,8% від ВВП країни. Це рекордний показник за всю історію країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу польського уряду.
В уряді Польщі зазначили, що запланований показник у 4,8% ВВП – один із найвищих серед країн-членів НАТО.
"Ми знаємо, навіщо ми це робимо; ми бачимо це на нашому східному кордоні. Ми продовжимо озброювати Польщу і готуватимемо її до будь-яких несподіванок", - заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
Він також наголосив, що для захисту країни від усіх зовнішніх загроз необхідна сучасна та боєздатна армія.
Міністр фінансів Польщі Анджей Доманьський додав, що дефіцит бюджету у 2026 році складе 271,7 млрд злотих (6,5% ВВП). У свою чергу, доходи країни мають досягти 647 млрд злотих, що майже на 44 млрд злотих вище за прогноз на 2025 рік.
Польща посилює армію
Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш розповів про те, що його країна хоче збільшити кількість військових на кордоні з Білоруссю.
Пізніше він уточнив, що Польща хоче реалізувати проект "Східний щит", який передбачає зміцнення кордонів країни з Росією та Білоруссю
Окрім того, нещодавно Польща уклала контракт із Південною Кореєю на закупівлю 180 танків K2. Таким чином країна матиме понад 1100 танків – більше, ніж у Британії, Німеччини, Франції та Італії разом узяті.
Раніше Польща вже закуповувала в Південної Кореї реактивні системи залпового вогню K239 Chunmoo, легкі штурмовики FA-50 та самохідні гаубиці K9. Крім того, країна придбала в США танки Abrams, ударні гелікоптери Apache, установки HIMARS і системи протиракетної оборони Patriot.