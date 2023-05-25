Польша заморозила российские активы в 1 млрд евро. Для их ареста будет менять Конституцию

Как сообщает издание, в польском Сейме состоялось второе чтение законопроекта, принятие которого позволит на законных основаниях конфисковать российские активы.

В частности, законопроект предлагается дополнить пунктом, который позволит Госказначейству Польши изымать находящееся под юрисдикцией Республики Польша имущество, которое может использоваться для поддержки российской агрессии. За счет конфискованных таким образом активов предлагается финансировать программы поддержки жертв агрессии России.

Как сообщил министр Совета министров Польши Лукаш Шрайбер, сумма замороженных активов российских олигархов превышает 1 миллиард евро, "так что речь идет о достаточно больших ресурсах".

Шрайбер призвал парламентскую оппозицию поддержать предложенный законопроект.

"Вас не убеждает происходящее в российской Думе? Вас не убеждают слова Дмитрия Медведева, который не видит смысла в продолжении дипломатических отношений с Польшей, а бывший уполномоченный по правам детей призвал к убийству посла Польши?", - спросил он.

Предложенный законопроект передан в специальную парламентскую комиссию, которая рассматривает предложения по внесению изменений в Конституцию страны.

Замороженные российские активы

Европейский союз нашел способ использовать замороженные российские активы для обновления Украины. Юридическая служба Совета ЕС сообщила дипломатам о том, что у блока есть юридические полномочия временно привлечь по меньшей мере 36,8 млрд долларов активов российского центрального банка.

К тому же Евросоюз обсуждает отправку Украине доходов, полученных от замороженных российских активов, застрявших в системе мировых финансовых рынков. В частности, речь идет о средствах российского центрального банка.

Сегодня стало известно, что ЕС заблокировал более 200 млрд евро активов российского центрального банка с тех пор, как Москва вторглась в Украину. Дискуссии о том, как использовать эти средства, продолжаются.