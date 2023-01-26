ЕС нашел способ использовать замороженные активы России для восстановления Украины, - Bloomberg

Евросоюз нашел способ использовать замороженные российские активы для восстановления Украины. Страны-члены ЕС были проинформированы о том, что блок имеет юридические полномочия временно задействовать по меньшей мере 36,8 млрд долларов активов российского центрального банка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным источников издания, юридическая служба Совета ЕС сообщила дипломатам, что такой план является юридически осуществимым при условии, что активы не будут экспроприированы и будут выполнены определенные условия. Эти условия включают дату окончания срока действия, акцент на ликвидных активах и ясность в отношении того, что основная сумма долга и проценты будут возвращены России в определенный момент.

ЕС изучает варианты использования замороженных российских активов после вторжения Москвы в Украину, но это предложение является спорным, а обсуждения находятся на очень предварительной стадии.

Чиновники ЕС и некоторые государства-члены обеспокоены юридическим обоснованием такого шага и прецедентом, который может быть создан, особенно в отношении использования замороженных активов российского Центробанка.

В качестве первого шага, ЕС рассматривает возможность объединения активов на уровне Евросоюза или на международном уровне с целью получения прибыли, которая может быть использована для финансирования восстановления Украины - задача, которая, по оценкам Всемирного банка, может стоить не менее 350 млрд долларов.

По словам людей, знакомых с ходом обсуждения, хотя некоторые юристы ЕС видят возможность продвижения вперед, исполнительная власть блока более настороженно относится к юридической обоснованности использования замороженных активов, а также к общей сложности этой работы. Чиновники также считают, что любой план должен быть реализован в сотрудничестве с Большой семеркой.

Исполнительный орган ЕС также предупредил, что будет трудно принять решение, пока не появится больше ясности относительно объема активов, которые могут быть использованы, и что первым шагом будет их обнаружение.