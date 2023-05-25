Польща заморозила російські активи на 1 млрд євро. Для їх арешту змінюватиме Конституцію

Як повідомляє видання, у польському Сеймі відбулося друге читання законопроекту, прийняття якого дозволить на законних підставах конфіскувати російські активи.

Зокрема, законопроект пропонується доповнити пунктом, який дозволить Держказначейству Польщі вилучати майно, що знаходиться під юрисдикцією Республіки Польща, яке може використовуватися для підтримки російської агресії. Коштом конфіскованих таким чином активів пропонується фінансувати програми підтримки жертв агресії Росії.

Як повідомив міністр Ради міністрів Польщі Лукаш Шрайбер, сума заморожених активів російських олігархів перевищує 1 мільярд євро, "так що мова йде про досить значні ресурси".

Шрайбер закликав парламентську опозицію підтримати запропонований законопроєкт.

"Вас не переконує те, що відбувається в російській Думі? Вас не переконують слова Дмитра Медведєва, який не бачить сенсу в продовженні дипломатичних відносин з Польщею, а колишній уповноважений з прав дітей закликав до вбивства посла Польщі?", - запитав він.

Наразі запропонований законопроєкт передано до спеціальної парламентської комісії, яка розглядає пропозиції щодо внесення змін до Конституції країни.

Заморожені російські активи

Європейський союз знайшов спосіб використати заморожені російські активи для відновлення України. Юридична служба Ради ЄС повідомила дипломатам про те, що блок має юридичні повноваження тимчасово залучити щонайменше 36,8 млрд доларів активів російського центрального банку.

До того ж Євросоюз обговорює надсилання Україні прибутків, отриманих від заморожених російських активів, які застрягли в системі світових фінансових ринків. Зокрема йдеться про кошти російського центрального банку.

Сьогодні стало відомо, що ЄС заблокував понад 200 млрд євро активів російського центрального банку з того часу, як Москва вторглася в Україну. Дискусії про те, як використовувати ці кошти, продовжуються.