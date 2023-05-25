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В ЕС планируют использовать замороженные 200 млрд евро России для помощи Украине

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Брюссель, Четверг 25 мая 2023 15:45
В ЕС планируют использовать замороженные 200 млрд евро России для помощи Украине Фото: ЕС нацелился на замороженные российские активы (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейский Союз заблокировал более 200 млрд евро активов российского центрального банка с тех пор, как Москва вторглась в Украину. Дискуссии о том, как использовать эти средства, продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью официального представителя Еврокомиссии Кристиана Виганда агентству Bloomberg.

Страны ЕС сообщили новые данные о заблокированных активах после 10-го пакета санкций, которые вынудили банки разглашать информацию о размере этих активов.

"ЕС обязуется обеспечить, чтобы Россия заплатила за ущерб, причиненный Украине", - заявил Виганд, подтвердивший цифры. По его словам, ЕС "изучает способы использования для этой цели российских замороженных и обездвиженных активов".

ЕС также заморозил 24,1 млрд евро в российских частных активах физических и юридических лиц, находящихся под санкциями, с момента вторжения в Украину. Он наложил санкции на почти 1500 человек, ограничил экспорт сотен товаров и технологий и нацелился на многие из ключевых источников доходов Москвы.

Обязательства по отчетности

По словам Виганда, Еврокомиссия тесно сотрудничает со Швецией, которая председательствует в ЕС поочередно, чтобы "продвинуть вперед обсуждение" предлагаемых вариантов использования замороженных активов центрального банка.

ЕС также продолжает обсуждение этого вопроса с международными союзниками, "чтобы обеспечить необходимую координацию на международном уровне", но "эти обсуждения сложны как с юридической, так и с технической точки зрения", сказал он. Ожидается, что лидеры ЕС обсудят это на своей следующей встрече в июне.

Обязательства по отчетности об активах центральных банков действуют в ЕС с 12 мая, что дает блоку больше ясности в отношении того, что заморожено.

Отдельно ЕС рассматривает полномочия по аресту частных активов россиян, находящихся под санкциями, в случае совершения уголовного преступления, расширив список преступлений, таких как отмывание денег и коррупция, включив в него уклонение от санкций ЕС.

ЕС и его союзники неоднократно заявляли, что Россия должна заплатить за ущерб, который она нанесла Украине. Этот принцип был недавно подтвержден на саммите "Большой семерки" в Японии.

Государства-члены ЕС изучают способы использования некоторых активов, чтобы внести свой вклад в будущее восстановление Украины. Один из обсуждаемых вариантов - инвестировать активы центрального банка и другие российские государственные активы, а вырученные средства использовать для Украины.

Ранее Financial Times сообщило, что Евросоюз обсуждает передачу Украине доходов, полученных от замороженных российских денег. Речь может идти о более чем 700 млн евро, которые расчетный центр Euroclear получил в виде процентов на замороженные активы.

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