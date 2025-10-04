Польша привлекает вооруженные силы для охраны границ

Польша усиливает охрану границ с Германией и Литвой. Военные будут привлекаться к поддержке пограничной службы, чтобы контролировать потоки мигрантов и повысить безопасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Бюро национальной безопасности Польши .

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал постановление, которое предусматривает привлечение подразделений вооруженных сил для помощи пограничной службе на границах с Германией и Литвой.

Согласно документу, дополнительные военные будут обеспечивать неприкосновенность государственной границы в районах пограничных переходов.

Их присутствие запланировано с 5 октября 2025 года до 4 апреля 2026 года — срока, на который Польша продлила временный пограничный контроль с этими странами.

Военные и жандармерия на границе

Отдельным распоряжением премьер-министр Польши Дональд Туск привлек Военную жандармерию для поддержки пограничников на границе с Германией на весь период действия временного контроля.

Контроль на границах с Германией и Литвой был впервые введен 7 июля 2025 года, а на этой неделе его действие продлили до апреля следующего года.

Проверки транспортных средств

В рамках восстановленного контроля польские пограничники, при поддержке полиции и военных, получают право останавливать для проверки отдельные транспортные средства.

Правительство страны объясняет меры необходимостью уменьшить неконтролируемый поток мигрантов и повысить безопасность в приграничных регионах.