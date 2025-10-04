ua en ru
Польша привлекает вооруженные силы для охраны границ

Польша, Суббота 04 октября 2025 02:40
Польша привлекает вооруженные силы для охраны границ Иллюстративное фото: Польша привлекает вооруженные силы для охраны границ (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Польша усиливает охрану границ с Германией и Литвой. Военные будут привлекаться к поддержке пограничной службы, чтобы контролировать потоки мигрантов и повысить безопасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Бюро национальной безопасности Польши.

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал постановление, которое предусматривает привлечение подразделений вооруженных сил для помощи пограничной службе на границах с Германией и Литвой.

Согласно документу, дополнительные военные будут обеспечивать неприкосновенность государственной границы в районах пограничных переходов.

Их присутствие запланировано с 5 октября 2025 года до 4 апреля 2026 года — срока, на который Польша продлила временный пограничный контроль с этими странами.

Военные и жандармерия на границе

Отдельным распоряжением премьер-министр Польши Дональд Туск привлек Военную жандармерию для поддержки пограничников на границе с Германией на весь период действия временного контроля.

Контроль на границах с Германией и Литвой был впервые введен 7 июля 2025 года, а на этой неделе его действие продлили до апреля следующего года.

Проверки транспортных средств

В рамках восстановленного контроля польские пограничники, при поддержке полиции и военных, получают право останавливать для проверки отдельные транспортные средства.

Правительство страны объясняет меры необходимостью уменьшить неконтролируемый поток мигрантов и повысить безопасность в приграничных регионах.

Напоминаем, что президент Польши Кароль Навроцкий планирует в ближайшее время совершить первый официальный визит в Киев, что, по словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, должно состояться в «короткой перспективе». Визит направлен на укрепление двусторонних отношений, обсуждение стратегического партнерства и ключевых вопросов сотрудничества между странами.

Отметим, что президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который продлевает легальный статус украинских беженцев в стране до марта 2026 года, обеспечивая им возможность законного пребывания и доступ к социальным и административным услугам на протяжении следующего года.

