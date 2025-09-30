ua en ru
Навроцкий в ближайшее время посетит Киев, - Сибига

Вторник 30 сентября 2025 14:08
Навроцкий в ближайшее время посетит Киев, - Сибига Фото: Кароль Навроцкий (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Польши Кароль Навроцкий в короткой перспективе планирует осуществить свой первый визит в Киев.

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укринформ".

"Мы ожидаем визита президента Польши в Украину. Надеемся, что он состоится в короткой перспективе",- заявил Сибига.

Глава МИД Украины также подчеркнул, что президент Владимир Зеленский открыт к диалогу со своим польским коллегой.

"И, безусловно, что для дальнейшего развития наших добрососедских отношений этот визит очень важен",- подчеркнул Сибига.

Комментируя вопрос ведения поисково-эксгумационных работ, Сибига отметил, что сейчас "достигнут существенный прогресс" в этом вопросе, и эта работа между украинской и польской командами будет продолжаться и в дальнейшем.

Что предшествовало

Напомним, что в четверг, 25 сентября, Кароль Навроцкий объявил о планах встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Президент Навроцкий также рассказал, что уже имел возможность пообщаться с Владимиром Зеленским во время Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, это был короткий обмен мнениями, во время которого оба лидера подчеркнули вызовы, с которыми сталкиваются их страны.

С начала своей каденции Кароль Навроцкий проводит активную внешнюю политику, встречаясь с лидерами стран Европы и мира.

Кстати, из-за российских дронов Навроцкий изменил график своих зарубежных визитов. Так, во вторник, 16 сентября, он посетил Берлин, а затем в тот же день вылетел в Париж.

