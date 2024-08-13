Польша закупит у США почти сотню вертолетов Apache
Польша подписала контракт с Соединенными Штатами Америки на закупку 96 современных вертолетов Apache.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Министерства обороны Польши.
Вицепремьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш подписал контракт с американским правительством на поставку 96 ударных вертолетов AH-64E Apache вместе с пакетом материально-технического и учебного обеспечения, а также боеприпасов и запасных частей.
Общая стоимость заключенного контракта составляет 10 млрд долларов.
Соглашение подписали в аэропорту Латково в Иновроцлаве, где, в частности, расположена база вертолетов.
Напомним, ранее мы сообщали, что Польша подписала контракт с и на производство 48 пусковых установок M903, которые входят в состав систем ПВО Patriot, стоимостью 1,23 млрд долларов.
Также Польша заключила соглашение с США на закупку ракет. Сумма контракта составляет 850 млн долларов.
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