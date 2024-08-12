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Польша подписала контракт на производство 48 пусковых установок Patriot на своей территории

Польша, Понедельник 12 августа 2024 15:11
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Польша подписала контракт на производство 48 пусковых установок Patriot на своей территории Фото: Польша  будет производить пусковые установки Patriot на своей территории (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Польша подписала контракт с и на производство 48 пусковых установок M903, входящих в состав систем ПВО Patriot, стоимостью 1,23 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Эти пусковые установки... будут производиться в Польше", - заявил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш во время визита в Сохачев в центральной Польше.

Контракт подписан между Raytheon Polska и польской компанией PGZ Huta Stalowa Wola. (Системы Patriot производит американская компания Raytheon).

"Когда дело касается противовоздушной обороны, Польша никогда не была столь продвинутой, как сегодня", - заявил посол США Марк Бжезинский на мероприятии на авиабазе к западу от Варшавы

Вторжение России в Украину в 2022 году сделало оборону главным приоритетом для стран восточного фланга НАТО, и Польша в этом году увеличила расходы примерно до 4% от своего ВВП, стремясь укрепить свои вооруженные силы.

Президент Польши Анджей Дуда предложил странам-членам НАТО увеличить расходы на оборону с 2 до 3% ВВП.

Польша закупает системы вооружений в разных странах. Польша проводит масштабную программу модернизации вооруженных сил, включая закупки американского оборонного оборудования, такого как самолеты F-35, ракетные системы Patriot и основные боевые танки Abrams.

В июле Соединенные Штаты выделили Польше кредит на сумму 2 млрд долларов в рамках программы иностранного военного финансирования.

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