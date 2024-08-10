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Польша закупит у США ракеты на 850 млн долларов

Варшава, Суббота 10 августа 2024 12:07
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Польша закупит у США ракеты на 850 млн долларов Фото: Польша закупит сотни американских ракет (x.com/AgencjaUzbr)
Автор: Наталья Юрченко

Польша заключила соглашение с США на закупку ракет. Сумма контракта составляет 860 млн. долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Польское агентство по вооружению заявило, что Варшава подписала контракт с правительством США на общую сумму примерно 850 млн долларов на поставку нескольких сот ракет AIM-120C AMRAAM. Это ракеты класса "воздух-воздух". Точно количество ракет, заказанных Польшей, не раскрывается.

Поставки будут производиться с 2029 по 2033 год. Ракетами будут оснащены самолеты, находящиеся на вооружении польской армии.

По данным польских СМИ, на следующей неделе Варшава и Вашингтон подпишут соглашение о покупке 96 боевых вертолетов Apache. Сумма контракта может составить более 9 млрд. долларов.

Ожидается, что Apache заменят устаревший вертолетный парк Польши в советское время.

Напомним, одна из европейских стран заказала у оборонной компании Rheinmetall снаряды для систем ПВО Skynex на сотни миллионов евро.

Также отмечалось, что концерн Rheinmetall построит в Украине завод по производству артиллерийских снарядов.

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