Польща закупить у США майже сотню гелікоптерів Apache

Фото: Польща підписала контракт зі США на закупівлю гелікоптерів Apache (x.com/MON_GOV_PL)

Польща підписала контракт зі Сполученими Штатами Америки на закупівлю 96 сучасних гелікоптерів Apache.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) Міністерства оборони Польщі.