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Тушат 150 спасателей и робот. В Варшаве масштабный пожар, горит ТЦ

Польша, Воскресенье 12 мая 2024 10:34
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Тушат 150 спасателей и робот. В Варшаве масштабный пожар, горит ТЦ Фото: в Варшаве горит торговый центр 12 мая (twitter.com/KGPSP)
Автор: Наталия Гурковская

С ночи воскресенья, 12 мая, в Варшаве (Польша) горит торговый центр. Его тушат 150 спасателей, больше 50 единиц техники, задействовали даже робота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM.

Да, огонь охватил торговый центр Marywilska 44 в Варшаве. Спасательные работы проводят несколько десятков бригад, в том числе Группа химико-экологического спасения.

Как отмечает издание, огонь охватил весь торговый комплекс.

"С самого утра на место происшествия прибыли новые пожарные бригады. Это очень сложная акция, ведь у зала есть размеры 250х250 м", - старший офицер пресс-службы Муниципального штаба Государственной пожарной службы в Варшаве.

Фото с места пожара в ТЦ Варшавы (twitter.com/KGPSP)

По данным Национального штаба Государственной пожарной охраны, огонь укрощают 150 спасателей, 58 единиц техники и робот.

По данным пожарных, огонь, скорее всего, загорелся в нескольких местах. Информация о пожаре поступила к огнеборцам около 3.30. Огонь распространялся очень быстро, также частично обрушилась крыша комплекса. К счастью, никто не пострадал.

Вредный дым

На фотографиях с места происшествия видны пламя и клубы густого дыма.

Фото с места пожара в ТЦ Варшавы (rmf24.pl)

Также в соцсетях звучали призывы к жителям Варшавы и окрестностей закрыть окна.

"Что касается висящего над городом дыма, то он, очевидно, вреден. На месте работает специализированная химико-спасательная группа, которая наблюдает за атмосферой вблизи пожара. Приборы не имеют превышенных концентраций. Сейчас потребности в эвакуации жителей из близлежащих зданий нет. Конечно, этот дым ядовит и вреден.

Напомним, в 2019 году в Варшаве загорелся 130-метровый небоскреб. Небоскреб был на этапе достройки и планировался к сдаче в 2020 году. Тогда пожар укротили 130 пожарных.

Кроме того, в 2018 году в деревянном доме на территории одной из промышленных зон Варшавы произошел пожар, в результате которого погибли 6 человек.

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