"Мы вас найдем": Польша подтвердила российский поджог ТЦ "Маривильская" в Варшаве

Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил российские спецслужбы в прошлогоднем пожаре, который произошел в торговом центре "Маривильская" в Варшаве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьера.

"Все остальные идентифицированы и разыскиваются. Мы всех вас найдем!", - подчеркнул премьер.

Он отметил, что часть злоумышленников уже задержаны.

"Сейчас точно известно, что большой пожар торгового центра "Маривильская" в Варшаве был вызван поджогом, заказанным российскими спецслужбами", - подчеркнул Туск.

Заметим, что пожар в торговом центре "Маривильская" произошел 12 мая 2024 года в Варшаве.

Напомним, что в прошлом году в Варшаве загорелся торговый центр. К его тушению привлекли 150 спасателей, более 50 единиц техники, задействовали даже робота.

Заметим, что еще в прошлом году пожарные сообщили, что огонь, скорее всего, вспыхнул сразу в нескольких местах.

Огонь распространялся очень быстро, из-за чего в частности частично обвалилась крыша комплекса.

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