Польща завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю
Польща заявила про завершення будівництва стіни на кордоні з Білоруссю. Довжина огорожі становить 186 кілометрів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт прикордонслужби Польщі.
Відзначимо, що огорожу на кордоні з Білоруссю, Польща почала будувати внаслідок штучної міграційної кризи.
"5 січня розпочалося будівництво фізичного загородження на польсько-білоруському кордоні. Сьогодні роботи добігають кінця», - пише пресслужба.
Довжина огорожі становить 186,25 км на території Люблінського та Підляського воєводств, а її висота - 5,5 метри. Стіна повністю укріплена колючим дротом.
Додамо, що Литва також будує аналогічну стіну на кордоні з Білоруссю. 500-кілометрову огорожу планую звести до вересня 2022 року.
#bariera— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) June 30, 2022
25.01 ruszyła budowa bariery fizycznej na granicy
Dziś prace nad nią dobiegają końca.
5 miesięcy intensywnych robót,nadzór i odbiór prowadzony był przez inspektorów budowanych-funkcjonariuszy i pracowników SG.
186,25 km, 49 tys.ton stali
Będzie bezpieczniej pic.twitter.com/XN02Vxfhqx
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ще в жовтні 2021 року, у Польщі схвалили план будівництва стіни на кордоні з Білоруссю.