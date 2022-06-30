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Польща завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю

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Четвер 30 червня 2022 13:08
Польща завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю Фото: Польща завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю (twitter.com/Straz_Graniczna)
Автор: Сергій Пишкін

Польща заявила про завершення будівництва стіни на кордоні з Білоруссю. Довжина огорожі становить 186 кілометрів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт прикордонслужби Польщі.

Відзначимо, що огорожу на кордоні з Білоруссю, Польща почала будувати внаслідок штучної міграційної кризи.

"5 січня розпочалося будівництво фізичного загородження на польсько-білоруському кордоні. Сьогодні роботи добігають кінця», - пише пресслужба.

Довжина огорожі становить 186,25 км на території Люблінського та Підляського воєводств, а її висота - 5,5 метри. Стіна повністю укріплена колючим дротом.

Додамо, що Литва також будує аналогічну стіну на кордоні з Білоруссю. 500-кілометрову огорожу планую звести до вересня 2022 року.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ще в жовтні 2021 року, у Польщі схвалили план будівництва стіни на кордоні з Білоруссю.

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