Польша запретит въезд в страну грузовикам из РФ и Беларуси

Польша приостановит грузовые перевозки для транспортных средств из Беларуси и России. В правительстве объяснили такой шаг необходимостью обеспечения общественного порядка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления министра внутренних дел Польши Йоахима Станислава Брудзинского , о котором пишет Money.pl.

"Грузовое движение через границу с Республикой Беларусь грузовых автомобилей, мототягачей, прицепов, в том числе полуприцепов, и автопоездов, зарегистрированных на территории Республики Беларусь или Российской Федерации, прекращается до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Постановление вступает в силу на следующий день после его опубликования. В МВД объяснили, что на этот шаг решились из-за внезапного, кризисного характера последних событий. Министерство добавляет, что указанные выше действия происходят в связи с необходимостью обеспечения общественной безопасности.

Сейчас единственный действующий пограничный переход с Беларусью, через который проходят грузовые перевозки, находится в Корощине. С 10 февраля движение на польско-белорусском автомобильном пограничном переходе в Бобровниках было прекращено до особого распоряжения.

Издание сообщает, что в минувший вторник Госдума РФ приняла обращение к правительству РФ о запрете транзита польских грузовиков через территорию России. Сейчас проектом займется правительство.

Президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Польши Ян Бучек пояснил, что речь идет о компаниях, которые перевозят грузы в Казахстан, Монголию или Узбекистан и вынуждены пользоваться российскими дорогами.