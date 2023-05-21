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Россия выставила Польше чек за "освобождение от нацистов"

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Воскресенье 21 мая 2023 15:38
Россия выставила Польше чек за "освобождение от нацистов" Фото: Россия выставила Польше чек за "освобождение от нацистов" (duma.gov.ru)
Автор: Сергей Пышкин

В России заявили о том, что Польша якобы должна рассчитаться с россиянами за освобождение от немецких окупантов во время Второй мировой войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Госдумы России Вячеслава Володина.

Как отметил политик страны-оккупанта, треть территорий Польши являются районами с развитой инфраструктурой, промышленными предприятиями, а также богаты природными ресурсами. По его словам, эти территории вошли в ее состав "благодаря России".

"В послевоенное время советский народ, отрывая от себя, потратил на восстановление и развитие Польши по сегодняшним оценкам более 750 млрд долларов... Польша существует как государство только благодаря нашей стране", - заявил Володин.

Политик упрекнул Польшу за снос памятников советским солдатам, закрытие российских школ и "кражу имущества России".

"Польша должна вернуть приобретенные по итогам Второй мировой войны территории и возместить нашей стране средства, потраченные на нее в военные и послевоенные годы", - добавил спикер госдумы России.

Оккупация Польши советской армией

Стоит напомнить, что в начале Второй мировой войны, 17 сентября, после нападения Нацистской Германии на Польшу, советская армия в 5 утра вторглась на польскую территорию без объявления войны, что привело к полной оккупации страны Красной армией и Вермахтом.

Своим поступок СССР нарушил ряд договоров:

  • договоров о мире с Польшей;
  • протокол о досрочном введении в силу акта Бриана-Келлога, который запрещает использование войны в качестве инструмента национальной политики;
  • договор о ненападении между СССР и Польшей, а также протокол, который продлевал действие договора;
  • коммюнике, которое было опубликовано Польшей и советским правительством в 1938 году, в котором подтверждалось, что основой мирных отношений между странами является договор о ненападении.

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