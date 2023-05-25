Литва усилила контроль за экспортом товаров через Беларусь и РФ в третьи страны

Литва с 5 июня усилит контроль за товарами, которые следуют через территорию Беларуси и РФ в третьи страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Таможни Литвы .

"В связи с нетипичным ростом торговли с отдельными третьими странами и с целью предотвращения возможного обхода санкций, с 5 июня Литва усиливает контроль за товарами, на экспорт которых распространяются запреты и ограничения", - говорится в сообщении.

Представителям бизнеса рекомендуют провести тщательную проверку перед вывозом подсанкционных товаров, приемом их к перевозке, предоставлением логистических услуг или услуг по таможенному декларированию и убедиться, что товары будут перевозиться только транзитом через территорию Российской Федерации или Беларуси.

Литовской таможне теперь нужны дополнительные доказательства того, что:

товары не будут проданы, их владельцы не изменятся после их вывоза из Евросоюза;

при транзите товара через Российскую Федерацию или Беларусь не будет производиться перепродажа, обработка, хранение, перегрузка товара на другое транспортное средство;

экспортер имеет информацию о конечном пользователе товара и конечном использовании товара в третьей стране.

При отсутствии необходимых доказательств или задержки предоставления литовской таможни товары не будут выпущены из Европейского союза.

Транзит подсанкционных товаров через РФ

Ранее сообщалось, что Европейский союз обсуждает новый механизм санкций против третьих стран, которые делают недостаточно для предотвращения уклонения России от санкций.

Позже Financial Times писала, что лишь около половины товаров "двойного назначения" на сумму 2 миллиарда долларов, отправленных из Европейского союза в Казахстан, Кыргызстан и Армению, достигли заявленных пунктов назначения. Остальная часть во время транзита могла осесть в РФ.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Европейский союз полностью запретить транзит своих товаров через территорию России.