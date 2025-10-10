Польша "за" идею закрыть небо над Украиной, но есть нюанс, - глава МИД
Польша поддерживает идею, чтобы соседние страны помогали Украине сбивать российские ракеты и дроны. Однако для этого нужно решение НАТО.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новини.Live" в Telegram.
У Сикорского спросили, как может решиться вопрос о возможном закрытии неба над Украиной.
По его словам, опросы в Польше показывают, что ее граждане поддерживают идею закрыть небо над Украиной.
"Но Польша является членом НАТО, и поэтому мы вынуждены ждать решения со стороны НАТО", - обратил внимание он.
Также Сикорский уточнил, что на фоне последних провокаций России в воздушном пространстве Польши, Румынии и Эстонии процесс обсуждения такой инициативы идет в ускоренном темпе.
Помощь Украине в уничтожении ракет и дронов
Напомним, украинские власти еще с самого начала полномасштабного вторжения России призывали страны НАТО закрыть небо, поскольку уже тогда проблема ракетных атак россиян была существенной.
Хоть за три с половиной года Украине и предоставили большое количество систем ПВО, их все равно не хватает для защиты всех важных объектов.
Вопрос введения бесполетной зоны над Украиной или даже над ее частью снова стал актуальным после того, как почти 20 российских дронов вторглись в воздушное пространство Польши, а в воздушное пространство Эстонии залетели сразу три российских МиГ-31.
Более детально о возможности закрытия неба над Украиной - в материале РБК-Украина.