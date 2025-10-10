ua en ru
Пт, 10 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Польша "за" идею закрыть небо над Украиной, но есть нюанс, - глава МИД

Киев, Пятница 10 октября 2025 15:41
UA EN RU
Польша "за" идею закрыть небо над Украиной, но есть нюанс, - глава МИД Фото: Радослав Сикорский, глава МИД Польши (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Польша поддерживает идею, чтобы соседние страны помогали Украине сбивать российские ракеты и дроны. Однако для этого нужно решение НАТО.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новини.Live" в Telegram.

У Сикорского спросили, как может решиться вопрос о возможном закрытии неба над Украиной.

По его словам, опросы в Польше показывают, что ее граждане поддерживают идею закрыть небо над Украиной.

"Но Польша является членом НАТО, и поэтому мы вынуждены ждать решения со стороны НАТО", - обратил внимание он.

Также Сикорский уточнил, что на фоне последних провокаций России в воздушном пространстве Польши, Румынии и Эстонии процесс обсуждения такой инициативы идет в ускоренном темпе.

Помощь Украине в уничтожении ракет и дронов

Напомним, украинские власти еще с самого начала полномасштабного вторжения России призывали страны НАТО закрыть небо, поскольку уже тогда проблема ракетных атак россиян была существенной.

Хоть за три с половиной года Украине и предоставили большое количество систем ПВО, их все равно не хватает для защиты всех важных объектов.

Вопрос введения бесполетной зоны над Украиной или даже над ее частью снова стал актуальным после того, как почти 20 российских дронов вторглись в воздушное пространство Польши, а в воздушное пространство Эстонии залетели сразу три российских МиГ-31.

Более детально о возможности закрытия неба над Украиной - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Польша ПВО Помощь Украине Война в Украине Ракетный удар Атака дронов
Новости
Свет, вода, транспорт: какова ситуация в Киеве после ночной атаки
Свет, вода, транспорт: какова ситуация в Киеве после ночной атаки
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит