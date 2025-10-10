Польща "за" ідею закрити небо над Україною, але є нюанс, - голова МЗС

Польща підтримує ідею, щоб сусідні країни допомагали Україні збивати російські ракети і дрони. Однак для цього потрібне рішення НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини.Live" у Telegram .

У Сікорського запитали, як може вирішитися питання про можливе закриття неба над Україною.

За його словами, опитування в Польщі показують, що її громадяни підтримують ідею закрити небо над Україною.

"Але Польща є членом НАТО, і тому ми змушені чекати рішення з боку НАТО", - звернув увагу він.

Також Сікорський уточнив, що на тлі останніх провокацій Росії в повітряному просторі Польщі, Румунії та Естонії процес обговорення такої ініціативи відбувається в прискореному темпі.