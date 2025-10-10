ua en ru
Головна » Новини » Політика

Польща "за" ідею закрити небо над Україною, але є нюанс, - голова МЗС

Київ, П'ятниця 10 жовтня 2025 15:41
Польща "за" ідею закрити небо над Україною, але є нюанс, - голова МЗС Фото: Радослав Сікорський, голова МЗС Польщі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Польща підтримує ідею, щоб сусідні країни допомагали Україні збивати російські ракети і дрони. Однак для цього потрібне рішення НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини.Live" у Telegram.

У Сікорського запитали, як може вирішитися питання про можливе закриття неба над Україною.

За його словами, опитування в Польщі показують, що її громадяни підтримують ідею закрити небо над Україною.

"Але Польща є членом НАТО, і тому ми змушені чекати рішення з боку НАТО", - звернув увагу він.

Також Сікорський уточнив, що на тлі останніх провокацій Росії в повітряному просторі Польщі, Румунії та Естонії процес обговорення такої ініціативи відбувається в прискореному темпі.

Допомога Україні у знищенні ракет і дронів

Нагадаємо, українська влада ще від самого початку повномасштабного вторгнення Росії закликала країни НАТО закрити небо, оскільки вже тоді проблема ракетних атак росіян була суттєвою.

Хоч за три з половиною роки Україні й надали велику кількість систем ППО, їх все одно не вистачає для захисту всіх важливих об'єктів.

Питання запровадження безпольотної зони над Україною або навіть над її частиною знову стало актуальним після того, як майже 20 російських дронів вторглися в повітряний простір Польщі, а в повітряний простір Естонії залетіли одразу три російські МіГ-31.

Більш детально про можливість закриття неба над Україною - в матеріалі РБК-Україна.

