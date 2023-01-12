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Польша ввела санкции против российского бизнесмена: подозревают в шпионаже

Фото: Польша ввела санкции против российского бизнесмена (УНИАН)
Автор: Валерия Полищук

Польша внесла в санкционный список Министерства внутренних дел российского бизнесмена, который подозревается в шпионаже на пользу РФ. По требованию властей средства россиянина и связанных с ним компаний были заморожены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVP Info.

"Россиянин уже много лет живет в Польше. Он был задержан в апреле", - пояснил заместитель министра-координатора специальных служб Станислав Жарын.

Россиянин Игорь П. был включен в санкционный список по просьбе начальника Службы военной контрразведки (СВК). На территории Польши и России он занимался бизнесом по международному экспедированию по направлениям ЕС - Россия - ЕС.

Помимо него, в список вошли четыре компании, совладельцем или владельцем которых он является.

"Доказательства, собранные СВК, а затем и военной полицией, указывали на то, что этот человек занимался шпионажем в пользу РФ. Такие обвинения прозвучали в ходе расследования, которое ведется в прокуратуре, и в соответствии с решением суда он был арестован и находится под стражей в ожидании завершения расследования, а затем, надеюсь, скорейшего суда", - рассказал Жарын.

Польские власти имени россиянина не называют, однако российские СМИ пишут, что это бизнесмен Игорь Петров.

Напомним, ранее в Германии задержали работника разведки по подозрению в шпионаже в пользу России.

Кроме того, Польша выслала российского пропагандиста Виктора Безеку и внесла его в список нежелательных лиц.

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