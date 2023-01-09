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Нежелательное лицо. Польша высылает российского пропагандиста

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Варшава, Понедельник 09 января 2023 20:32
Нежелательное лицо. Польша высылает российского пропагандиста Фото: Польша высылает российского пропагандиста (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Департамент национальной безопасности правительства Польши внес гражданина России Виктора Безеку в перечень нежелательных лиц. Пропагандист работает на прокремлевские СМИ RT и Sputnik.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

В течение многих лет Безека был причастен к распространению российской пропаганды, направленной против интересов Польши, польского образа жизни и имиджа страны на международной арене.

"Профессионально он связан с телеканалом Russia Today и польскоязычным информационным агентством Sputnik. Вышеупомянутые СМИ, как правило, являются дезинформационными структурами, которые являются тылом Кремля, поддерживают его внешнюю политику и распространяют ложную картину действительности среди граждан других стран", - отметили в Департаменте нацбезопасности.

Напомним, ранее в Латвии задержали шеф-редактора пропагандистского российского СМИ Sputnik Литва Марата Касема по подозрению в шпионаже.

Кроме того, в Германии задержали работника разведки по подозрению в шпионаже в пользу России.

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Российская Федерация Польша пропагандист
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