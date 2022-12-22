ua ru
Чт, 22 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Германии задержали работника разведки по подозрению в шпионаже в пользу России

Новина українською →
Четверг 22 декабря 2022 19:08
В Германии задержали работника разведки по подозрению в шпионаже в пользу России Фото: в Германии задержан работник разведки в подозрении в шпионаже в пользу России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сотрудник внешней разведки Германии подозревается в деятельности в пользу России. В настоящее время он арестован и находится под следствием по подозрению в госизмене.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на WELT.

Отмечается, что сотрудники разведывательной службы подозревают в шпионаже в пользу российских спецслужб. После задержания мужчина предстал перед следователем судьей Федерального Верховного суда и уже находится под стражей.

В ходе расследования были проведены обыски в его квартире и на рабочем месте. Также обыски проводились в двух объектах спецслужбы.

Сотрудник разведки обвиняется в том, что в 2022 году передал российской разведке информацию, которую получил в ходе своей деятельности.

Согласно данным издания, другие сотрудники разведки Германии также могли работать на российские спецслужбы, однако никаких новых арестов не происходило.

Глава внешней разведки Бруно Каль заявил, что его ведомство тесно сотрудничает со следственными органами, чтобы как можно подробнее изучить дело. По его словам, после информации о возможном случае измены, в разведке началось широкое внутреннее расследование.

"В случае с Россией мы имеем дело с актером на другой стороне, с беспринципностью и готовностью к применению насилия которого мы вынуждены считаться. Каждая деталь этой операции, которая становится достоянием общественности, означает преимущество для этого противника в его намерении нанести вред Германии", - заявил Каль отметив, что не будет публично комментировать дальнейшие детали дела.

Отмечается, что несколько лет назад еще одного сотрудника разведки арестовали и осудили за то, что он добывал информацию для американской спецслужбы ЦРУ, а затем предложил себя россиянам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
NEWS
Зеленский выступил в Конгрессе США: о чем говорил президент
Зеленский выступил в Конгрессе США: о чем говорил президент
DAILY
Аферы во время войны. Как мошенники наживаются на украинцах и что говорят в Нацполиции
Юлия Акимовакорреспондент Аферы во время войны. Как мошенники наживаются на украинцах и что говорят в Нацполиции