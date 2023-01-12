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Польща ввела санкції проти російського бізнесмена: підозрюють у шпигунстві

Фото: Польща запровадила санкції проти російського бізнесмена (УНІАН)
Автор: Валерія Поліщук

Польща внесла до списку санкцій Міністерства внутрішніх справ російського бізнесмена, який підозрюється в шпигунстві на користь РФ. На вимогу влади кошти росіянина та пов'язаних із ним компаній були заморожені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVP Info.

"Росіянин уже багато років живе у Польщі. Його було затримано у квітні", - пояснив заступник міністра-координатора спеціальних служб Станіслав Жарін.

Росіянина Ігоря П. було включено до списку санкцій на прохання начальника Служби військової контррозвідки (СВК). На території Польщі та Росії він займався бізнесом з міжнародного експедування за напрямами ЄС – Росія – ЄС.

Крім нього, до списку увійшли чотири компанії, співвласником чи власником яких він є.

"Докази, зібрані СВК, а потім і військовою поліцією, вказували на те, що ця людина займалася шпигунством на користь РФ. Такі звинувачення прозвучали в ході розслідування, яке ведеться в прокуратурі, і відповідно до рішення суду він був заарештований і перебуває під вартою в очікуванні завершення розслідування, а потім, сподіваюся, якнайшвидшого суду", - розповів Жарін.

Польська влада імені росіянина не називає, проте російські ЗМІ пишуть, що це бізнесмен Ігор Петров.

Нагадаємо, раніше в Німеччині затримали працівника розвідки за підозрою у шпигунстві на користь Росії.

Крім того, Польща вислала російського пропагандиста Віктора Безеку та внесла його до списку небажаних осіб.

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