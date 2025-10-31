Польша третий раз за неделю перехватила российский самолет-разведчик Ил-20

Как отметило оперативное командование, польские истребители поднимали сегодня, 31 октября, утром после того, как Ил-20 зафиксировали над Балтийским морем.

"Российский самолет вновь летел без поданного плана полета и с выключенным транспондером, представляя потенциальную угрозу безопасности полетов в регионе. Польские пилоты перехватили и идентифицировали иностранное воздушное судно, которое было сопровождено в соответствии с процедурами НАТО", - уточнили военные.

Они обратили внимание, что нарушения воздушного пространства Польши не произошло.

"Это уже третья подобная ситуация на этой неделе, подтверждающая рост активности российской авиации в районе Балтийского моря", - отметили в оперативном командовании.