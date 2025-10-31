RU

Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Польша третий раз за неделю перехватила российский самолет-разведчик Ил-20

Фото: российский Ил-20 перехватили над Балтийским морем (x.com/DowOperSZ)
Автор: Иван Носальский

Польша подняла в воздух свои истребители МиГ-29 для перехвата российского самолета-разведчика Ил-20. Это уже третий подобный инцидент за неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование вооруженных сил Польши в соцсети X.

Как отметило оперативное командование, польские истребители поднимали сегодня, 31 октября, утром после того, как Ил-20 зафиксировали над Балтийским морем. 

"Российский самолет вновь летел без поданного плана полета и с выключенным транспондером, представляя потенциальную угрозу безопасности полетов в регионе. Польские пилоты перехватили и идентифицировали иностранное воздушное судно, которое было сопровождено в соответствии с процедурами НАТО", - уточнили военные. 

Они обратили внимание, что нарушения воздушного пространства Польши не произошло. 

"Это уже третья подобная ситуация на этой неделе, подтверждающая рост активности российской авиации в районе Балтийского моря", - отметили в оперативном командовании.

Ил-20 летал над Баренцевым морем

Напомним, на прошлой неделе российский самолет-разведчик Ил-20 фиксировали над Баренцевым морем.

21 октября около 11:18 жители норвежского города Алта услышали два взрыва - здания и окна задрожали. Как подтвердили в ВВС Норвегии, в это время над городом пролетали два истребителя F-35, которые преодолели звуковой барьер.

Во время полета норвежские F-35 идентифицировали российский разведывательный самолет Ил-20, находившийся в международном воздушном пространстве к северу от Финнмарка (самого северного региона Норвегии).

В командовании ВВС отметили, что операция прошла в штатном режиме и без какой-либо драматичности.

