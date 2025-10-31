UA

Польща втретє за тиждень перехопила російський літак-розвідник Іл-20

Фото: російський Іл-20 перехопили над Балтійським морем (x.com/DowOperSZ)
Автор: Іван Носальський

Польща підняла в повітря свої винищувачі МіГ-29 для перехоплення російського літака-розвідника Іл-20. Це вже третій подібний інцидент за тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування збройних сил Польщі в соцмережі X.

Як зазначило оперативне командування, польські винищувачі піднімали сьогодні, 31 жовтня, вранці після того, як Іл-20 зафіксували над Балтійським морем.

"Російський літак знову летів без поданого плану польоту і з вимкненим транспондером, становлячи потенційну загрозу безпеці польотів у регіоні. Польські пілоти перехопили та ідентифікували іноземне повітряне судно, яке було супроводжено відповідно до процедур НАТО", - уточнили військові.

Вони звернули увагу, що порушення повітряного простору Польщі не відбулося.

"Це вже третя подібна ситуація цього тижня, що підтверджує зростання активності російської авіації в районі Балтійського моря", - зазначили в оперативному командуванні.

Іл-20 літав над Баренцевим морем

Нагадаємо, минулого тижня російський літак-розвідник Іл-20 фіксували над Баренцевим морем.

21 жовтня близько 11:18 жителі норвезького міста Алта почули два вибухи - будівлі та вікна затремтіли. Як підтвердили у ВПС Норвегії, у цей час над містом пролітали два винищувачі F-35, які подолали звуковий бар'єр.

Під час польоту норвезькі F-35 ідентифікували російський розвідувальний літак Іл-20, що перебував у міжнародному повітряному просторі на північ від Фіннмарка (найпівнічнішого регіону Норвегії).

У командуванні ВПС зазначили, що операція відбулася у штатному режимі і без будь-якої драматичності.

