Польша выдвинула требования Украине относительно ордена Зеленского

Позиция польской стороны

По словам Пшидача, сейчас "мяч на стороне Украины", и польская сторона считает такой подход вполне справедливым. Официальная Варшава ожидает от Киева реальных шагов для улучшения двусторонних отношений.

"Украинская сторона имеет время должным образом проанализировать ценность своих отношений с Польшей. Она прекрасно знает, что нужно сделать для улучшения этих отношений. Мы считаем это справедливым подходом", - подчеркнул он.

Причиной дипломатического напряжения стало решение Украины назвать одно из военных подразделений в честь УПА, что вызвало значительное возмущение в польском обществе. Многие поляки испытывают разочарование из-за такого шага после всей помощи, которую Польша предоставила украинцам в последние годы.

Когда примут решение об ордене

Пшидач предположил, что Украина еще имеет возможность пересмотреть свое решение. Если же реакции не будет, президент Польши примет соответствующие дальнейшие шаги.

"Если это не встретит положительной реакции с украинской стороны, что сейчас очевидно, поскольку не хватает реальных действий и жестов, процедура в конце концов завершится решением президента. Президент примет решение по этому вопросу скорее, чем позже", - подытожил руководитель Управления международной политики.

Перед этим состоялось заседание кавалеров Ордена Белого Орла, где обсуждали награду Владимира Зеленского, и участники встречи передали свои выводы президенту Украины.