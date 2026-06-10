В Польше набросились на замминистра науки за слова об УПА: у Сибиги отреагировали

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 , Onet и заявление спикера МИД Украины Георгия Тихого.

Заявление Шептицкого и реакция Варшавы

Польский чиновник сказал, что бойцы УПА были "чем-то вроде украинских непоколебимых солдат". Термин "непоколебимые солдаты" ("żołnierze niezłomni") в Польше используют в отношении участников антикоммунистического подполья.

"Это была формация, которая - независимо от того, о чем вы говорите в контексте "волынского преступления", но она боролась за независимость Украины… прежде всего с советами, и это была такая безнадежная борьба", - отметил Шептицкий.

Глава президентского Бюро международной политики Польши Марчин Пшидач, комментируя слова замминистра, потребовал, чтобы его отправили в отставку.

"Что этот человек еще делает в польском правительстве после такого заявления? На следующий же день он должен был либо сам подать в отставку от стыда, либо его должны были освободить", - сказал он.

Но были и те, кто заступился за Шептицкого. В частности, глава партии Polska 2050 Катажина Пелчинска-Наленч сказала, что заместителя министра нельзя отправлять в отставку, поскольку он выполняет много полезной работы.

Как отреагировал Тихий

По словам спикера МИД, в Украине с неприятностью наблюдают за критикой в адрес Шептицкого из-за его заявления

"Считаем недопустимым использование украинского происхождения господина Шептицкого как повод для выпадов в его сторону", - сказал он.

Тихий поблагодарил польских чиновников, которые в этом контексте поддержали защиту права на собственную позицию.

"Призываем польских политиков воздерживаться от действий, противоречащих фундаментальным европейским ценностям в области прав человека и гражданина", - добавил он.