ua en ru
Ср, 10 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

В Польше набросились на замминистра науки за слова об УПА: у Сибиги отреагировали

20:06 10.06.2026 Ср
2 мин
У Навроцкого потребовали отставки замглавы министерства науки
aimg Иван Носальский
В Польше набросились на замминистра науки за слова об УПА: у Сибиги отреагировали Фото: Анджей Шептицкий, замминистра науки Польши (europesays.com)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Заместитель министра науки Польши Анджей Шептицкий (правнук брата митрополита Андрея Шептицкого) сравнил бойцов УПА с польским антикоммунистическим подпольем. Его резко раскритиковали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24, Onet и заявление спикера МИД Украины Георгия Тихого.

Заявление Шептицкого и реакция Варшавы

Польский чиновник сказал, что бойцы УПА были "чем-то вроде украинских непоколебимых солдат". Термин "непоколебимые солдаты" ("żołnierze niezłomni") в Польше используют в отношении участников антикоммунистического подполья.

"Это была формация, которая - независимо от того, о чем вы говорите в контексте "волынского преступления", но она боролась за независимость Украины… прежде всего с советами, и это была такая безнадежная борьба", - отметил Шептицкий.

Глава президентского Бюро международной политики Польши Марчин Пшидач, комментируя слова замминистра, потребовал, чтобы его отправили в отставку.

"Что этот человек еще делает в польском правительстве после такого заявления? На следующий же день он должен был либо сам подать в отставку от стыда, либо его должны были освободить", - сказал он.

Но были и те, кто заступился за Шептицкого. В частности, глава партии Polska 2050 Катажина Пелчинска-Наленч сказала, что заместителя министра нельзя отправлять в отставку, поскольку он выполняет много полезной работы.

Читайте также: Что за "Орден Белого Орла" и почему в Польше хотят забрать его у Зеленского

Как отреагировал Тихий

По словам спикера МИД, в Украине с неприятностью наблюдают за критикой в адрес Шептицкого из-за его заявления

"Считаем недопустимым использование украинского происхождения господина Шептицкого как повод для выпадов в его сторону", - сказал он.

Тихий поблагодарил польских чиновников, которые в этом контексте поддержали защиту права на собственную позицию.

"Призываем польских политиков воздерживаться от действий, противоречащих фундаментальным европейским ценностям в области прав человека и гражданина", - добавил он.

Скандал вокруг Героев УПА

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский присвоил одному из украинских подразделений почетное наименование "Героев УПА".

В Польше резко раскритиковали такое решение. В частности, президент Кароль Навроцкий даже захотел лишить главу украинского государства важнейшей польской награды - Ордена Белого Орла.

Сейчас между украинскими и польскими чиновниками продолжаются переговоры, чтобы решить проблему. В диалоге участвует руководитель ОП Кирилл Буданов.

Детальнее о скандале - в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
МИД Украины Польша УПА
Новости
Спутник показал последствия ударов по Чонгарскому мосту
Спутник показал последствия ударов по Чонгарскому мосту
Аналитика
Жара, ливни и дефицит воды. Что ждет Украину из-за глобального изменения климата
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Жара, ливни и дефицит воды. Что ждет Украину из-за глобального изменения климата