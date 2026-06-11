Польща висунула вимоги Україні щодо ордену Зеленського

Позиція польської сторони

За словами Пшидача, наразі "м’яч на боці України", і польська сторона вважає такий підхід цілком справедливим. Офіційна Варшава очікує від Києва реальних кроків для покращення двосторонніх відносин.

"Українська сторона має час належним чином проаналізувати цінність своїх відносин з Польщею. Вона чудово знає, що потрібно зробити для покращення цих відносин. Ми вважаємо це справедливим підходом", - наголосив він.

Причиною дипломатичного напруження стало рішення України назвати один із військових підрозділів на честь УПА, що викликало значне обурення у польському суспільстві. Багато поляків відчувають розчарування через такий крок після всієї допомоги, яку Польща надала українцям у останні роки.

Коли ухвалять рішення про орден

Пшидач припустив, що Україна ще має можливість переглянути своє рішення. Якщо ж реакції не буде, президент Польщі ухвалить відповідні подальші кроки.

"Якщо це не зустріне позитивної реакції з української сторони, що наразі очевидно, оскільки бракує реальних дій та жестів, процедура зрештою завершиться рішенням президента. Президент прийме рішення з цього питання швидше, ніж пізніше", - підсумував керівник Управління міжнародної політики.

Перед цим відбулося засідання кавалерів Ордену Білого Орла, де обговорювали відзнаку Володимира Зеленського, і учасники зустрічі передали свої висновки президенту України.