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Прокачування газу по трубопроводу Ямал-Європа впала до нуля, - Reuters

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Брюссель, Середа 30 березня 2022 01:06
Прокачування газу по трубопроводу Ямал-Європа впала до нуля, - Reuters Фото: Росія перестала прокачувати газ по трубопроводу Ямал-Європа (gettyimages.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прокачування газу по трубопроводу Ямал-Європа в точці Мальнов в Німеччині впала до нуля вдень 29 березня. За двома іншими ключовими маршрутами газопроводу постачання в цілому залишалися стабільними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Потоки в східному напрямку до Польщі з Німеччини по трубопроводу Ямал-Європа на прикордонному пункті Мальнов останній раз становили 1 451 155 кВтг/год вдень 29 березня. Однак з того часу прокачування газу впала до нуля, зазначає видання з посиланням на дані оператора Gascade.

Трубопровід, який зазвичай прокачує газ у західному напрямку, розгорнувся 15 березня, оскільки заявки на постачання до Німеччини впали до нуля, в той час, як польські споживачі купували блакитне паливо у німецьких постачальників.

Нагадаємо, раніше Путін доручив уряду Росії і "Газпрому" до 31 Березня перевести оплату газу, що поставляється в так звані "недружні" країни, в рублі.

Зазначимо, як заявив представник Кремля Дмитро Пєсков, якщо Євросоюз відмовиться платити за газ в рублях, то постачання блакитного палива будуть припинені.

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