Польща вирішила забрати у російського "Газпрому" частку газопроводу "Ямал-Європа"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову польського нафтового концерну Orlen Даніеля Обайтека .

Зазначається, що АТ "Європол ГАЗ" після того, як рішення стане остаточним, стане власником акцій, що раніше належали ПАТ "Газпром".

Наразі рішення залишається за Міністерством розвитку та технологій Польщі. За словами Обайтека, група Orlen візьме під контроль частину газопроводу "Ямал-Європа".

"Протягом десятиліть Польща залежала від поставок природного газу з Росії - 10 років тому на її частку припадало приблизно 80% імпорту цієї сировини", - сказав він.

Він також додав, що з 2022 року вони є повністю незалежні від газу з Росії. А сьогоднішнє рішення є кроком до відновлення повного контролю польських підприємств над стратегічною газовою інфраструктурою країни.

Що цьому передувало

Ще минулою весною прокачування газу по трубопроводу "Ямал-Європа" впала до нуля.

У жовтні минулого року Польща розглядала можливість введення тимчасового управління в компанію, де "Газпрому" належить майже половина акцій. Компанія є власником польської ділянки газопроводу "Ямал-Європа".