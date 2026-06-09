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Польша требует участия в переговорах по войне в Украине

18:33 09.06.2026 Вт
2 мин
Что именно вызывает беспокойство у Варшавы?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дональд Туск (Getty Images)

Любые переговоры по завершению войны в Украине должны происходить при обязательном участии Польши, а идеи быстрого диалога с РФ являются рискованными.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам главы польского правительства, Варшава недовольна переговорным форматом "E3", в который входят только Великобритания, Германия и Франция. Этот формат исключает участие других европейских союзников Украины.

Туск отметил, что обсуждал эту проблему с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, которая также не в восторге от такого подхода. Он подчеркнул, что любые решения или договоренности, принятые без участия Варшавы, не будут иметь для Польши обязательной силы.

"Я очень осторожно отношусь к идеям, звучащим в Западной Европе, касательно скорейшего начала диалога или переговоров с Путиным (российский диктатор Владимир Путин, - ред.) по Украине", - заявил он.

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В то же время Туск анонсировал, что в ближайшие дни состоится более широкая встреча, посвященная Украине. Планируется, что к лидерам Великобритании, Франции и Германии присоединятся представители Польши и Италии.

Отмечается, что отсутствие польского премьера на переговорах в Лондоне вызвало в Варшаве беспокойство по поводу того, не отодвигают ли Польшу на второй план, стремясь склонить Киев к переговорам с Москвой.

Напомним, европейские лидеры заявляют о готовности играть ключевую роль в переговорах по завершению полномасштабной войны России против Украины. В Берлине при этом подчеркивают, что процесс будет происходить в тесном взаимодействии с США.

Кроме того, 7 июня в Лондоне состоялась встреча лидеров Великобритании, Франции и Германии с украинским президентом Владимиром Зеленским, во время которой России выдвинули пять условий для достижения мира.

Среди них - немедленное прекращение огня, использование нынешней линии фронта как стартовой позиции для переговоров, предоставление Украине гарантий безопасности, использование замороженных российских активов для компенсаций, а также запуск прямого диалога между Украиной и Россией с участием США и ЕС.

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