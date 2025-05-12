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Польша требует усилить давление Запада на Путина ради реального прекращения войны

Лондон, Понедельник 12 мая 2025 12:21
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Польша требует усилить давление Запада на Путина ради реального прекращения войны Фото: Радослав Сикорский (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Западу необходимо оказать давление на Владимира Путина, чтобы тот "отказался от своих целей в Украине". Агрессор должен почувствовать боль санкций.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Мы надеемся, что стороны найдут способ прекратить огонь и провести продуктивные, реальные переговоры о прекращении этой войны и восстановлении уважения к международному праву", - сказал он.

Он заявил, что коллективному Западу необходимо продолжать оказывать давление на Путина.

"Если он [Путин] снова отвергнет его [прекращение огня], то логичным выводом будет то, что давление следует оказывать не на жертву агрессии, а на виновника агрессии, пока он не почувствует боль и не станет более благоразумным", - отметил Сикорский.

Закрытие консульства

Сикорский также упоминает решение польского правительства отозвать разрешение на открытие российского консульства в Кракове, что привело к его закрытию.

Этот шаг последовал за правительственным расследованием прошлогоднего пожара, уничтожившего крупный торговый центр в Варшаве. Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что пожар был "вызван поджогом, заказанным российскими спецслужбами".

"Это совершенно неприемлемо, поэтому российскому консульству придется уйти. У них будет еще одно, и если эти атаки продолжатся, мы примем дальнейшие меры", - сказал Сикорский.

Встреча в Лондоне

Министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, Испании и ЕС утром 12 мая встретились в Лондоне, чтобы обсудить дальнейшие перспективы Украины и более широкие вопросы безопасности.

Встреча проходит после визита лидеров этих стран в Киев на выходных.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро уже заявил, что Россия может столкнуться с "масштабными санкциями", если не примет участия в мирных переговорах с Украиной.

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