Польша требует усилить давление Запада на Путина ради реального прекращения войны

Западу необходимо оказать давление на Владимира Путина, чтобы тот "отказался от своих целей в Украине". Агрессор должен почувствовать боль санкций.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Мы надеемся, что стороны найдут способ прекратить огонь и провести продуктивные, реальные переговоры о прекращении этой войны и восстановлении уважения к международному праву", - сказал он.

Он заявил, что коллективному Западу необходимо продолжать оказывать давление на Путина.

"Если он [Путин] снова отвергнет его [прекращение огня], то логичным выводом будет то, что давление следует оказывать не на жертву агрессии, а на виновника агрессии, пока он не почувствует боль и не станет более благоразумным", - отметил Сикорский.

Закрытие консульства

Сикорский также упоминает решение польского правительства отозвать разрешение на открытие российского консульства в Кракове, что привело к его закрытию.

Этот шаг последовал за правительственным расследованием прошлогоднего пожара, уничтожившего крупный торговый центр в Варшаве. Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что пожар был "вызван поджогом, заказанным российскими спецслужбами".

"Это совершенно неприемлемо, поэтому российскому консульству придется уйти. У них будет еще одно, и если эти атаки продолжатся, мы примем дальнейшие меры", - сказал Сикорский.