Польща вимагає посилити тиск Заходу на Путіна заради реального припинення війни

Заходу необхідно чинити тиск на Володимира Путіна, щоб той "відмовився від своїх цілей в Україні". Агресор має відчути біль санкцій.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Ми сподіваємося, що сторони знайдуть спосіб припинити вогонь і провести продуктивні, реальні переговори про припинення цієї війни і відновлення поваги до міжнародного права", - сказав він.

Він заявив, що колективному Заходу необхідно продовжувати чинити тиск на Путіна.

"Якщо він [Путін] знову відкине його [припинення вогню], то логічним висновком буде те, що тиск слід чинити не на жертву агресії, а на винуватця агресії, поки він не відчує болю і не стане більш розсудливим", - зазначив Сікорський.

Закриття консульства

Сікорський також згадує рішення польського уряду відкликати дозвіл на відкриття російського консульства в Кракові, що призвело до його закриття.

Цей крок послідував за урядовим розслідуванням торішньої пожежі, що знищила великий торговий центр у Варшаві. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що пожежа була "спричинена підпалом, замовленим російськими спецслужбами".

"Це абсолютно неприйнятно, тому російському консульству доведеться піти. У них буде ще одне, і якщо ці атаки продовжаться, ми вживемо подальших заходів", - сказав Сікорський.