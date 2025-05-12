Глава МИД Франции пригрозил Путину "масштабными санкциями"
Россия может столкнуться с "масштабными санкциями", если не примет участия в мирных переговорах с Украиной.
Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Барро заявил, что позиция Франции "очень ясна: мы хотим мира, мы хотим переговоров", и добавил, что для разблокирования переговоров необходимо "безоговорочное перемирие в воздухе, на море и на земле на 30 дней".
"Президент Зеленский раз за разом показывал, что он открыт для переговоров, что он хочет дипломатии, что он хочет мира. … Между тем, единственным ответом Путина были новые бомбардировки", - сказал он.
После визита лидеров в Киев на выходных министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, Испании и ЕС утром 12 мая встретились в Лондоне, чтобы обсудить дальнейшие перспективы Украины и более широкие вопросы безопасности.
Барро заявил, что во время встречи Франция повторит свой призыв "к дипломатии… и к масштабным санкциям, если Россия в очередной раз откажется серьезно заниматься дипломатией и продолжит свою агрессию… против украинского народа".
Санкции против Путина
Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Великобритании Кир Стармер и президент Польши Дональд Туск в 10 мая посетили Киев, чтобы продемонстрировать поддержку Зеленскому, и фактически выдвинули Путину ультиматум, предупредив, что в 12 мая начнется новый процесс санкций, если Россия не прекратит свои атаки на Украину.
По словам источника Bloomberg в европейском правительстве, президент США Дональд Трамп одобрил их заявление и дал понять, что поддержит их - даже с дополнительными санкциями, если это будет необходимо.
Владимир Путин выступил после предложения США, Украины и ЕС о 30-дневном перемирии с 12 мая. Он отклонил это предложение и предложил провести переговоры в Стамбуле 15 мая.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность к переговорам 15 мая в Турции. Он подчеркнул, что ждет Путина в Анкаре, но ожидает согласия России на общее перемирие,
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