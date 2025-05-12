Глава МИД Франции пригрозил Путину "масштабными санкциями"

Россия может столкнуться с "масштабными санкциями", если не примет участия в мирных переговорах с Украиной.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Барро заявил, что позиция Франции "очень ясна: мы хотим мира, мы хотим переговоров", и добавил, что для разблокирования переговоров необходимо "безоговорочное перемирие в воздухе, на море и на земле на 30 дней".

"Президент Зеленский раз за разом показывал, что он открыт для переговоров, что он хочет дипломатии, что он хочет мира. … Между тем, единственным ответом Путина были новые бомбардировки", - сказал он.

После визита лидеров в Киев на выходных министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, Испании и ЕС утром 12 мая встретились в Лондоне, чтобы обсудить дальнейшие перспективы Украины и более широкие вопросы безопасности.

Барро заявил, что во время встречи Франция повторит свой призыв "к дипломатии… и к масштабным санкциям, если Россия в очередной раз откажется серьезно заниматься дипломатией и продолжит свою агрессию… против украинского народа".