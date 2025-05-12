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В Британии встретятся главы МИД стран ЕС, обсудят поддержку Украины

Понедельник 12 мая 2025 08:08
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В Британии встретятся главы МИД стран ЕС, обсудят поддержку Украины Фото: Дэвид Лемми, глава МИД Великобритании (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Великобритании сегодня, 12 мая, соберутся министры иностранных дел Франции, Италии, Германии, Испании, Польши и ЕС. Переговоры будут касаться поддержки Украины, и возможно объявление санкций против российской стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Европейских коллег в Британии будет принимать глава МИД страны Дэвид Лемми. Во время встречи кроме темы помощи Украине также будут говорить о расширении регионального оборонного сотрудничества.

Такая встреча состоится накануне саммита премьер-министра Кира Стармера с лидерами Евросоюза, который ожидается в начале следующей недели.

По словам Лемми, союзники столкнулись "с уникальным моментом для коллективной безопасности нашего континента".

"Вызов, который стоит перед нами сегодня, касается не только будущего Украины - он экзистенциальный для Европы в целом", - подчеркнул британский министр.

Также указывается, что Лемми планировал объявить о дальнейших санкциях против лиц, которые поддерживают военную агрессию РФ против Украины.

Ожидается, что во время встречи 12 мая глава МИД Соединенного Королевства звучит призыв к укреплению европейской безопасности.

По данным западных СМИ, на саммите с лидерами ЕС 19 мая Стармер надеется заключить новое оборонное соглашение с блоком, а также - улучшить торговые связи после Brexit.

Визит представителей "коалиции решительных" в Украину и отказ Путина от перемирия

Напомним, в минувшую субботу в Киев совершили визит премьеры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск, а также президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц. Они встретились с украинским президентом Владимиром Зеленским, и поддержали призыв к России относительно всеобъемлющего 30-дневного прекращения огня, что также поддержал и президент США Дональд Трамп.

Партнеры также пригрозили российскому диктатору Владимиру Путину новыми санкциями, если он не согласится на такое перемирие с Украиной уже с 12 мая. Зато глава Кремля фактически отказался, и предложил прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая.

Вчера вечером Зеленский заявил, что лично будет ждать встречи с Путиным в эту дату.

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