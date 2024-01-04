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Польша не исключает, что нарушение воздушного пространства ракетой РФ было провокацией

Варшава, Четверг 04 января 2024 09:04
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Польша не исключает, что нарушение воздушного пространства ракетой РФ было провокацией Фото: Польша не исключает, что инцидент с ракетой РФ был провокацией (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Польша не исключает, что Россия могла совершить провокацию с ракетой, которая нарушила воздушное пространство Польши. Это произошло во время массового обстрела Украины 29 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Бюро национальной безопасности Польши Яцека Севера, которого цитирует Reuters.

"Я не могу этого исключить. (Наши) союзники тоже не исключают этого", - сказал он, отвечая на вопрос, был ли инцидент с ракетой провокацией или несчастным случаем.

По мнению Севера, трудно предположить, что 40-километровый прорыв от границы был случайным, тип траектории очень существенно нарушает воздушное пространство Польши.

Чиновник также предположил, что смена правительства в Польше тоже могла быть одной из причин провокации. По его словам, вероятно, Кремль хотел проверить, какой будет реакция польских властей.

Что этому предшествовало

Напомним, что во время массированного обстрела РФ территории Украины 29 декабря воздушное пространство Польши нарушил неизвестный объект. Позже выяснилось, что это была российская ракета.

В связи с инцидентом польский президент Анджей Дуда созывал срочное совещание с военными.

По словам командующего польскими оперативными вооруженными силами генерал-майора Мацея Клиша, ракета находилась в воздушном пространстве страны около 3 минут. На ее поиски было отправлено около 500 польских военных, но следы ракеты так и не были обнаружены.

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